Polri Gelar Rapim di TMII, Dihadiri PJU dan Kapolda se-Indonesia

JAKARTA – Polri menggelar rapat pimpinan (Rapim) di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Rapim tahun ini mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026.”

Kegiatan Rapim Polri ini dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, pejabat utama (PJU) Mabes Polri, serta Kapolda se-Indonesia.

Rapat pimpinan Korps Bhayangkara ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI–Polri di Istana Kepresidenan pada Senin 9 Februari 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam unggahannya di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, menyebutkan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI–Polri atas peran dan dedikasi mereka, terutama dalam penanganan bencana.

“Presiden memberikan apresiasi besar kepada seluruh prajurit TNI–Polri, khususnya atas kecepatan dalam penanganan bencana di mana pun,” tulis Teddy dalam unggahannya.