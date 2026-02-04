Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Melayat ke Rumah Duka, Kapolri: Lanjutkan Amanat Meriyati Hoegeng soal Jaga Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |09:51 WIB
Melayat ke Rumah Duka, Kapolri: Lanjutkan Amanat Meriyati Hoegeng soal Jaga Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melayat ke rumah duka istri Jenderal Hoegeng (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri melayat ke rumah duka almarhumah Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, istri dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso.

Kapolri beserta jajaran tiba di rumah duka Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026) malam. Pihak keluarga langsung menyambut dan menerima rombongan tersebut dengan hangat.

Sigit kembali menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam dari keluarga besar Polri serta Bhayangkari atas kepergian Eyang Meri.

“Ya, tentunya saya selaku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bhayangkari mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Meri Hoegeng,” kata Sigit di rumah duka.

Sigit mengungkapkan, Eyang Meri selalu berpesan untuk terus menjaga integritas institusi Polri. Terkait hal itu, Sigit memastikan akan terus melanjutkan amanat dari istri mantan Kapolri Hoegeng tersebut.

