Tepis Isu Miring, Ketua Komisi III DPR: Saya Bersaksi 100 Persen Kapolri Loyal ke Presiden Prabowo

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara tegas membantah tudingan yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak loyal kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100% loyal kepada Presiden Prabowo,” kata Habiburokhman, Kamis (29/1/2026).

Pernyataan ini disampaikan Habiburokhman menanggapi adanya isu yang dihembuskan tokoh tertentu—yang saat tahun politik 2024 bertentangan dengan Prabowo—bahwa Kapolri Listyo Sigit tidak loyal kepada Presiden.

Namun, legislator Gerindra itu tidak menyebut secara jelas identitas tokoh yang dimaksud. “Orang itu menyebut dua alasan, pertama soal pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi Presiden, dan yang kedua adalah saat Kapolri menolak posisi Polri di bawah kementerian,” ujarnya.

Habiburokhman menegaskan pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum tim percepatan reformasi Polri yang dibentuk Presiden justru merupakan bentuk loyalitas Kapolri yang merespons keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat reformasi Polri. Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif.

“Kemudian, soal pernyataan tegas Kapolri menolak posisi Polri di kementerian. Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung. Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas, dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” tuturnya.

