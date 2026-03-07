Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Kapolri Interaksi-Serap Aspirasi Ojol di Kedai Ado Presisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |23:03 WIB
Momen Kapolri Interaksi-Serap Aspirasi Ojol di Kedai Ado Presisi
Momen Kapolri interaksi-serap aspirasi ojol di Kedai Ado Presisi (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat melakukan interaksi dan menyerap aspirasi dari elemen ojek online (ojol) saat meninjau Kedai Ado Presisi di Sumatera Selatan (Sumsel). 

"Ada Kedai Ado Presisi yang biasa digunakan untuk melayani teman-teman ojek online," kata Sigit, Sabtu (7/3/2026), malam. 

Sigit berbincang dengan para driver usai menggelar acara Safari Ramadhan di Polda Sumsel. Ia mendengarkan keluhan dan kebutuhan ojol khususnya yang terkait dengan unsur kepolisian.

"Hari ini saya ingin tahu termasuk kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ojol untuk mengetahui keseharian, apa yang dibutuhkan, khususnya di kepolisian," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, dengan menyerap aspirasi ojol nantinya akan diketahui apa saja yang perlu dilakukan jajaran kepolisian. 

"Dan juga hal-hal yang mungkin kita bawa ke pusat terkait harapan dan kebutuhan dari teman-teman ojol," ucap Sigit. 

Kedai Ado sendiri merupakan fasilitas yang dibangun untuk menjadi sarana kedekatan Polri dengan masyarakat khususnya para ojek online.

(Arief Setyadi )

