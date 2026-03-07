Momen Kapolri Interaksi-Serap Aspirasi Ojol di Kedai Ado Presisi

SUMSEL - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat melakukan interaksi dan menyerap aspirasi dari elemen ojek online (ojol) saat meninjau Kedai Ado Presisi di Sumatera Selatan (Sumsel).

"Ada Kedai Ado Presisi yang biasa digunakan untuk melayani teman-teman ojek online," kata Sigit, Sabtu (7/3/2026), malam.

Sigit berbincang dengan para driver usai menggelar acara Safari Ramadhan di Polda Sumsel. Ia mendengarkan keluhan dan kebutuhan ojol khususnya yang terkait dengan unsur kepolisian.

"Hari ini saya ingin tahu termasuk kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ojol untuk mengetahui keseharian, apa yang dibutuhkan, khususnya di kepolisian," ujar Sigit.

Menurut Sigit, dengan menyerap aspirasi ojol nantinya akan diketahui apa saja yang perlu dilakukan jajaran kepolisian.

"Dan juga hal-hal yang mungkin kita bawa ke pusat terkait harapan dan kebutuhan dari teman-teman ojol," ucap Sigit.

Kedai Ado sendiri merupakan fasilitas yang dibangun untuk menjadi sarana kedekatan Polri dengan masyarakat khususnya para ojek online.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.