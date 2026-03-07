Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Safari Ramadhan di Sumsel, Kapolri: Jangan Terpancing Isu yang Memecah Persatuan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |20:53 WIB
Safari Ramadhan di Sumsel, Kapolri: Jangan Terpancing Isu yang Memecah Persatuan!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari Ramadhan di Polda Sumatera Selatan (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

SUMSEL – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari Ramadhan di Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat.

Sigit menegaskan pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Ia berharap tokoh agama, masyarakat, mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya tidak mudah terpancing isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Rakyat semua harus bersatu sehingga kemudian terhadap segala situasi yang ada kita dalam satu barisan. Tentunya harapan kita semua masyarakat menghadapi situasi yang ada jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang kemudian bisa ikut memperburuk dan memecah belah persatuan," kata Sigit, Sabtu (7/3/2026).

Sigit menyebut persatuan seluruh elemen bangsa pernah menjawab berbagai tantangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya saat pandemi Covid-19. Berkat persatuan dan kesatuan tersebut, perekonomian negara dapat kembali bertumbuh.

"Karena antara umarah, ulama, dan seluruh masyarakat bersatu, kita bisa kembali, ekonomi kita bisa tumbuh saat itu," ujar Sigit.

Sigit pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghadapi dinamika yang terjadi akibat konflik di Timur Tengah. "Yakinlah bahwa pemerintah tentu akan melakukan langkah-langkah yang terbaik. Bapak Presiden berjanji bahwa saya akan melindungi seluruh rakyat saya, seluruh tumpah darah yang ada sesuai dengan amanah konstitusi," ucap Sigit.

"Dan kita semua harus mendukung apa yang menjadi langkah-langkah beliau sebagai wujud bahwa Indonesia walaupun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, penuh dengan keberagaman, tapi kita memiliki satu tekad dan semangat yang sama untuk bersama-sama bersatu menjaga negara kita yang tercinta," tambah Sigit.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205600/polri-waB7_large.jpg
Kapolri Tuntaskan Target Swasembada Pangan Presiden, Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205594/kapolri-j5Ps_large.jpg
Kapolri Resmikan 57 Jembatan Merah Putih, Permudah Akses Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205301/jimly-XRjh_large.jpg
Komite Reformasi Polri Bakal Serahkan Laporan ke Prabowo Sebelum Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205216/senpi-8Pw5_large.jpg
Buntut Penembakan Remaja di Makassar, Polri Evaluasi Penggunaan Senpi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/340/3205126/sidang_etik-qtsK_large.jpg
Obstruction of Justice, 3 Polisi Disanksi Etik Terkait Kematian Bripda Dirja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205046/polri-IZMT_large.jpg
Kapolri soal Program Bangun Rutilahu di Jabar: Menyentuh Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement