Safari Ramadhan di Sumsel, Kapolri: Jangan Terpancing Isu yang Memecah Persatuan!

SUMSEL – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari Ramadhan di Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat.

Sigit menegaskan pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Ia berharap tokoh agama, masyarakat, mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya tidak mudah terpancing isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Rakyat semua harus bersatu sehingga kemudian terhadap segala situasi yang ada kita dalam satu barisan. Tentunya harapan kita semua masyarakat menghadapi situasi yang ada jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang kemudian bisa ikut memperburuk dan memecah belah persatuan," kata Sigit, Sabtu (7/3/2026).

Sigit menyebut persatuan seluruh elemen bangsa pernah menjawab berbagai tantangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya saat pandemi Covid-19. Berkat persatuan dan kesatuan tersebut, perekonomian negara dapat kembali bertumbuh.

"Karena antara umarah, ulama, dan seluruh masyarakat bersatu, kita bisa kembali, ekonomi kita bisa tumbuh saat itu," ujar Sigit.

Sigit pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghadapi dinamika yang terjadi akibat konflik di Timur Tengah. "Yakinlah bahwa pemerintah tentu akan melakukan langkah-langkah yang terbaik. Bapak Presiden berjanji bahwa saya akan melindungi seluruh rakyat saya, seluruh tumpah darah yang ada sesuai dengan amanah konstitusi," ucap Sigit.

"Dan kita semua harus mendukung apa yang menjadi langkah-langkah beliau sebagai wujud bahwa Indonesia walaupun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, penuh dengan keberagaman, tapi kita memiliki satu tekad dan semangat yang sama untuk bersama-sama bersatu menjaga negara kita yang tercinta," tambah Sigit.

(Arief Setyadi )

