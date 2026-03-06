Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Substansi Berubah Lebih 50 Persen, Pansus 12 Siapkan Perda Baru Kesejahteraan Sosial

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |11:20 WIB
Substansi Berubah Lebih 50 Persen, Pansus 12 Siapkan Perda Baru Kesejahteraan Sosial
Pansus 12 DPRD Kota Bandung memfasilitasi Raperda Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)
A
A
A

BANDUNG – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 tengah memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Regulasi tersebut dipastikan bukan lagi sekadar revisi, melainkan Perda baru.

Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menjelaskan awalnya pembahasan hanya difokuskan pada perubahan kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012. Namun dalam prosesnya, substansi yang berubah ternyata melampaui 50 persen.

“Karena ada sejumlah regulasi baru, terutama dari Permensos, sehingga perlu penyesuaian. Jadinya Raperda ini bukan sekadar perubahan,” ujarnya.

Menurut dia, terdapat tiga poin utama dalam pembahasan. Pertama, penguatan dan pengaturan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), termasuk kewajiban perizinan dan pendaftaran resmi.

Iman menjelaskan, sesuai ketentuan pemerintah pusat, perizinan LKS ada yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun pemerintah daerah. Dengan Perda baru, Pemerintah Kota Bandung memiliki dasar hukum lebih kuat untuk melakukan pengawasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/11/3205282//pnm_ajak_anak_yatim_dan_dhuafa_roleplay_jadi_pemberdaya_umkm-ylz8_large.jpeg
Maknai Ramadan, PNM Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Roleplay Jadi Pemberdaya UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/11/3205206//taspen_thr_2026_pensiun-dhbk_large.jpeg
TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Gunakan Prinsip 5T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/11/3205204//pelindo_terminal_petikemas-zNU8_large.jpeg
Arus Logistik Jelang Lebaran Meningkat, Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/12/3205109//goyang_shopeepay_ala_king_nassar-0YKP_large.jpg
Serunya Ramadan bersama Goyang ShopeePay, Ada Hadiah Menanti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3204910//pansus_11_dprd_kota_bandung_tren_penurunan_angka_kelahiran-muBk_large.jpg
Waspadai Penurunan Angka Kelahiran, DPRD Kota Bandung Matangkan Raperda GDPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/11/3204804//btn_lengkapi_layanan_consumer_banking_dan_siapkan_umkm_naik_kelas-y4bi_large.jpeg
Bidik Wealth Management 15 Persen, BTN Lengkapi Layanan Consumer Banking dan Dukung UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement