Korban Terseret Banjir Lahar Dingin di Magelang Ditemukan, Berikut Identitasnya

MAGELANG - Sebanyak dua korban yang sempat terseret arus banjir lahar dingin di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ditemukan, Rabu (4/3/2026). Hal itu dikonfirmasi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari.

"Dua jiwa ditemukan, identitasnya Heru Setiawan usia 24 tahun dan Fuad Hasan usia 25 tahun," ucap Abdul saat dikonfirmasi, Rabu.

Dengan demikian, tambah Abdul, masih ada dua orang lain yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus. Sementara itu, BNPB juga mencatat ada enam orang yang mengalami luka ringan dalam bencana ini.

"Dua jiwa hilang, identitas dalam pendataan, sementara ada 6 korban luka ringan," imbuh Abdul.

Adapun operasi pencarian terhadap korban tersisa akan kembali dilakukan pada Kamis 5 Maret. Penguatan personel dan dukungan alat berat diharapkan bisa menemukan korban lebih cepat.