Jalur Utama Tertutup Longsor, Akses Kulonprogo-Magelang Tersendat

KULONPROGO - Hujan deras yang mebgguyur Kabupaten kulin Proog telah mengakibatkan tebing di Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo longsor, Rabu (14/5/2025) malam. Banyaknya material tanah yang menutup jalan membuat jalan utama penghubung Kulonprogo-Magelang tersendat.

Ada beberapa titik lokasi longsoran yang menutup sebagian badan jalan. Terparah di selatan perbatasan Kulonprogo-Magelang yang mengakibatkan pohon dengan diameter cukup besar ambruk dan melintang menutup jalan. Selain itu material tanah juga membuat akses jalan terganggu.

“Kami langsung turunkan tim untuk melakukan pembersihan,” kata Kasi Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa.

Upaya pembersihan jalan dilakukan TRC BPBD Kulonprogo, bersama TNI/Polri dan sejumlah relawan dari berbagai unsur. Mereka membersihkan material tanah dan batang pohon. Arus jalan terpaksa dibuka dengan sistem buka tutup karena material longsoran cukup besar.

Setelah dilakukan pembersihan hingga dua jam, akses jalan ini kembali dibuka normal. Seluruh kendaraan bisa kembali melintas dengan aman.