Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Jalur Utama Tertutup Longsor, Akses Kulonprogo-Magelang Tersendat

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |21:56 WIB
Jalur Utama Tertutup Longsor, Akses Kulonprogo-Magelang Tersendat
Longsor di Kulonprogo
A
A
A

KULONPROGO - Hujan deras yang mebgguyur Kabupaten kulin Proog telah mengakibatkan tebing di Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo longsor, Rabu (14/5/2025) malam. Banyaknya material tanah yang menutup jalan membuat jalan utama penghubung Kulonprogo-Magelang tersendat.  

Ada beberapa titik lokasi longsoran yang menutup sebagian badan jalan. Terparah di selatan perbatasan Kulonprogo-Magelang yang mengakibatkan pohon dengan diameter cukup besar ambruk dan melintang menutup jalan. Selain itu material tanah juga membuat akses jalan terganggu.  

“Kami langsung turunkan tim untuk melakukan pembersihan,” kata Kasi Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa.

Upaya pembersihan jalan dilakukan TRC BPBD Kulonprogo, bersama TNI/Polri dan sejumlah relawan dari berbagai unsur. Mereka membersihkan material tanah dan  batang pohon. Arus jalan terpaksa dibuka dengan sistem buka tutup karena material longsoran cukup besar.  

Setelah dilakukan pembersihan hingga dua jam, akses jalan ini kembali dibuka normal. Seluruh kendaraan bisa kembali melintas dengan aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Magelang Kulonprogo longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184670//longsor-3tuQ_large.jpg
Update Longsor Banjarnegara: 3 Orang Meninggal, 25 Lainnya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422//longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184225//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-9Lam_large.jpg
Ancaman Longsor Susulan, 269 KK di Cilacap Segera Direlokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184195//longsor-hfrB_large.jpg
27 Orang Hilang dan 2 Tewas Akibat Longsor di Banjarnegara, Ini Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184120//longsor-sHZ7_large.jpg
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183984//longsor_cilacap-379R_large.jpg
Update Longsor Cilacap: Dua Jenazah Ditemukan, Total 13 Orang Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement