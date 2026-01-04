Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Bencana Sumatera Bertambah: 1.177 Meninggal, 148 Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |17:22 WIB
Korban Bencana Sumatera Bertambah: 1.177 Meninggal, 148 Hilang
Bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan terdapat penambahan korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan hari ini pihaknya mendapat laporan penambahan korban meninggal 10 orang.

"Hari ini bertambah 10, menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia," kata Muhari saat konferensi pers Update Penanganan Bencana di Sumatera, Minggu (4/1/2026).

Ia menjelaskan jumlah tersebut ditemukan di Aceh sebanyak 3 orang, Tapanuli Selatan 5 orang, dan Sumatera Barat 2 orang.
Ia melanjutkan, daftar korban hilang pun mengalami penurunan sebanyak 17 orang dibandingkan hari sebelumnya.

"Rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian Tim SAR gabungan itu 148 jiwa," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhari mengungkapkan jumlah pengungsi pun berkurang sebanyak 15.606 orang. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan pengungsi di Aceh.

"Total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
