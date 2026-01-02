Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |19:42 WIB
Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan
Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penanganan pascabencana di Sumatera masih terus berlangsung. Pemerintah dan sejumlah pihak terkait bahu-membahu mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

1. Relawan Berkeahlian Khusus Dikerahkan

Bantuan tak hanya berupa logistik. Relawan juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025 ini. 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, melepas sejumlah relawan tanggap bencana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. 

Ia menjelaskan, pelepasan Relawan Kemanusiaan PKS hari ini merupakan bagian dari rangkaian dan lanjutan pengiriman relawan yang sebelumnya telah diterjunkan dari berbagai daerah di Indonesia ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Sejumlah provinsi telah mengirimkan relawan kemanusiaan, di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus mengirimkan relawan secara bertahap hingga kondisi di Sumatera benar-benar pulih dan bangkit.

Relawan yang diberangkatkan memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan di lapangan. Mereka terdiri atas montir, tenaga kesehatan, ahli bangunan, ahli kelistrikan, psikolog untuk trauma healing, serta berbagai keahlian lain yang dibutuhkan di lokasi bencana.

“Relawan yang dikirim memiliki keahlian khusus yang memang dibutuhkan di wilayah bencana. Ada montir, tenaga kesehatan, ahli bangunan, ahli kelistrikan, psikolog untuk trauma healing, dan lain sebagainya,” katanya dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Almuzzammil berbagi pengalamannya saat meninjau langsung kondisi bencana di Medan, Aceh Tamiang, dan Sumatera Barat.

“Di lapangan saya menyaksikan puluhan mobil bantuan lalu lalang mendistribusikan bantuan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya kader-kader PKS yang menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok, terjun langsung membantu korban bencana,” tuturnya.

Ia menambahkan, relawan PKS telah memberikan kontribusi di lapangan, antara lain melalui penyediaan listrik tenaga surya serta pengeboran air bersih di beberapa titik di Kabupaten Aceh Tamiang. Upaya tersebut menjadi solusi atas kebutuhan mendesak masyarakat terkait akses listrik dan air bersih.

 

