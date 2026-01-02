BNPB: Tidak Ada Penambahan Korban Meninggal Bencana di Sumatera Hari Ini

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, tidak adanya penambahan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada hari ini, Jumat (2/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa hingga saat ini hasil rekapitulasi jumlah korban jiwa tercatat sebanyak 1.157 orang. Angka tersebut masih sama seperti data pada Kamis, 1 Januari 2026.

"Korban jiwa per hari ini tidak ada penambahan. Operasi pencarian masih terus dilakukan," kata Abdul dalam jumpa pers virtual.