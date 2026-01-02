Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Tidak Ada Penambahan Korban Meninggal Bencana di Sumatera Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |16:59 WIB
BNPB: Tidak Ada Penambahan Korban Meninggal Bencana di Sumatera Hari Ini
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, tidak adanya penambahan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada hari ini, Jumat (2/1/2026).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa hingga saat ini hasil rekapitulasi jumlah korban jiwa tercatat sebanyak 1.157 orang. Angka tersebut masih sama seperti data pada Kamis, 1 Januari 2026.

"Korban jiwa per hari ini tidak ada penambahan. Operasi pencarian masih terus dilakukan," kata Abdul dalam jumpa pers virtual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193203//pemerintah_salurkan_dana_tunggu_hunian_kepada_warga_terdampak_banjir_di_pidie_jaya-8bgY_large.jpg
Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193194//pondok_pesantren_darul_mukhlisin-CFp7_large.jpg
Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193180//hunian_dibangun_pascabencana_sumatera-4C5o_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap 1.000 Hunian Terbangun Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193176//rumah_makan_di_aceh_tamiang_kembali_buka-5Dtr_large.jpg
Rumah Makan di Aceh Tamiang Kembali Buka, Penjual: Ada Kehidupan Baru di Balik Musibah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193157//pemerintah-5dtT_large.jpg
Kolaborasi Pemerintah-Relawan, Ibu dan Bayi Patah Tulang Dievakuasi ke RS dari Pengungsian Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193136//banjir_bandang-x6bU_large.jpg
Warung Kopi di Aceh Tamiang Kembali Berjualan Usai Banjir Bandang, Ramai Diserbu Warga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement