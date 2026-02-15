Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lemkapi Soroti Soliditas Kapolri dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |20:05 WIB
Lemkapi Soroti Soliditas Kapolri dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas 22 kontainer bantuan kemanusiaan berupa logistikm dan obat-obatan untuk korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Polda Sumut menuju sejumlah daerah terdampak, termasuk Kota Medan dan wilayah lainnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan jajaran Polri dalam membantu para korban bencana di wilayah tersebut.

"Kita puji kepedulian Kapolri dan seluruh jajaran Polri terhadap para korban bencana alam yang ada di Sumut, Sumbar, dan Aceh," ujar Edi kepada Okezone, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, bantuan kemanusiaan ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan sekitar 50 ribu korban bencana alam yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera. Bantuan tersebut terdiri dari sembako, pakaian, serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak.

"Kita melihat bantuan ini begitu bermanfaat dan sudah sejak lama ditunggu-tunggu para korban bencana di daerah ini," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
