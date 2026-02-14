Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Bantuan untuk Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |19:21 WIB
Lepas Bantuan untuk Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara
Lepas Bantuan untuk Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk didistribusikan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Kemudian, sore hari ini kita juga memberangkatkan 22 kontainer untuk kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera, baik Aceh, Sumut maupun Sumbar," kata Sigit di Mapolda Sumut, Sabtu (14/2/2026).

Sigit berharap kegiatan tersebut bisa meringankan beban dari seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam.

Mantan Kabareskrim ini menyebut, bantuan itu akan menyesuaikan kebutuhan mendesak yang diperlukan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, 22 kontainer bantuan kemanusiaan tersebut akan bisa dirasakan manfaatnya untuk sekira 40 ribu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen dari Polri untuk terus membantu warga khususnya yang sedang terdampak bencana.

"Mulai dari makanan pakaian, kemudian bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan. Harapan kita tentunya ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus perhatikan masyarakat kita yang msih terdampak bencana," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, bantuan kemanusiaan ini juga sekaligus menjadi wujud kehadiran negara bagi korban terdampak bencana alam di Sumatera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201620//polri-7TXn_large.jpg
Kapolri Instruksikan Jajaran Perkuat Sinergi dengan Seluruh Pihak Jaga Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201601//kapolri-OfQI_large.jpg
Kapolri Tekankan Jaga Persatuan-Kesatuan di Hadapan Kader GP Ansor dan Banser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201577//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-dHL8_large.jpg
Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201524//eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-VwHD_large.jpg
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201521//kapolri_jenderal_listyo_sigit-HCdo_large.jpg
Kapolri Perintahkan Segera Tangkap Pelaku Penembakan Pilot Smart Air di Papua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201513//polri-73VJ_large.jpg
Kapolri Target Bangun 1.500 SPPG Polri di 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement