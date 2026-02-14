Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |06:54 WIB
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba (Ist)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Bahkan, polisi menyita koper berisi narkotika berbagai jenis. 

1. Sita Koper Narkoba

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, temuan koper berisi narkoba itu berawal saat Didik ditangkap oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri pada Rabu, 11 Februari pukul 17.00 WIB di wilayah Tangerang. 

Setelah ditangkap, dari hasil interogasi diketahui adanya koper berwarna putih milik Didik di kediaman Polwan Aipda Dianita yang berada di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. 

"Selanjutnya penyidik menuju ke kediaman Aipda Dianita dan menemukan koper tersebut telah diamankan lebih dulu oleh personel Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan," kata Eko dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

Ia menyebutkan, dari hasil pemeriksaan koper itu ditemui barang bukti narkoba berupa sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), Aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gr.

Berdasarkan temuan itu, kata dia, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan langsung menetapkan status Didik sebagai tersangka.

"Terhadap DP telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Eko.

Ia mengatakan, saat ini penyidik telah mengambil sampel darah dan rambut terhadap saksi Miranti Afriana dan Dianita untuk dites narkoba.

 

