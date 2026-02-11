Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Influencer AW dan Istrinya di Jaksel karena Berkebun Ganja, Terancam Hukuman Mati!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |21:31 WIB
Polisi Tangkap Influencer AW dan Istrinya di Jaksel karena Berkebun Ganja, Terancam Hukuman Mati!
Polisi Tangkap Influencer AW dan Istrinya di Jaksel karena Berkebun Ganja
A
A
A

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap konten kreator berinisial AW (45) terkait kasus narkoba. Influencer AW ditangkap karena diduga memproduksi narkotika jenis ganja di rumahnya.

AW ditangkap di kediamannya di sebuah perumahan di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tersangka memproduksi ganja selama sekitar satu tahun. Ia memanen ganja tersebut setiap tiga bulan sekali.

"Tersangka dan aktivitasnya memproduksi narkotika ganja siap pakai yang dipanen setiap tiga bulan sekali dengan hasil sebanyak kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 Kg," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Prasetyo Nugroho, Rabu (11/2/2026).

Prasetyo menerangkan, AW meracik ganja tersebut menjadi liquid menggunakan sejumlah peralatan yang dibeli dari berbagai negara. AW juga membeli bibit ganja dari dark web yang diduga dikelola di luar negeri.

"Menurut tersangka dengan aktivitasnya bercocok tanam ataupun menanam ganjanya sendiri siap pakai, kemudian dia mendapatkan hasil ganja yang terbaik tanpa harus membeli. Jadi bibit ganjanya diperoleh melalui media dark web ya dari luar," ujar Prasetyo.

Polisi juga menangkap seorang wanita berinisial LPM yang merupakan istri dari AW. LPM ditangkap karena tak melaporkan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh suaminya.

“Dari hasil keterangan yang diperoleh dari istrinya, istrinya sebatas mengetahui aktivitas dari suaminya, dan istrinya tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/338/3200170/narkoba-zEU6_large.jpg
Edarkan Sabu, Seorang Wanita Diciduk di Kemayoran Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199784/narkoba-LaGI_large.jpg
Breaking News! BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199697/narkoba-oTHM_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar, 2 Wanita Cantik Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198610/polresta_malang_konpers_narkoba-ZHWR_large.jpg
Polresta Malang Tangkap 36 Tersangka Kasus Narkoba, Sita Ganja hingga Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198347/narkoba-lUeL_large.jpg
Ciduk Dua Pengedar Narkoba, Polda Metro Sita Sabu dan Happy Five Rp41 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196744/dua_pemuda_ditangkap-k9u2_large.jpg
Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement