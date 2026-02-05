Advertisement
Breaking News! BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |12:20 WIB
Breaking News! BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu
BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu
JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar sindikat narkoba jaringan golden triangle. Dalam pemgungkapan ini, BNN berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 160 kilogram (Kg).

Plt Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Roy Hardi Siahaan, mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan satu kurir narkoba berinisial M di daerah Aceh Timur, pada 24 Januari 2026. Ia berkata, M mengantar narkoba jenis sabu atas perintah IB.

"Jumlah barang bukti sebanyak 100 kilo tepatnya di daerah Perlak (Aceh Timur). Sehingga pada saat itu sebagai pengendali yang namanya IB, kita minta bantuan dari BNNP Aceh untuk dilakukan pengejaran," kata Roy saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (5/2/2026).

Setelahnya, kata dia, BNNP Aceh berhasil menangkap IB di daerah Bireuen pada 4 Februari 2026. Kemudian, petugas menelisik barang bukti lain dari tangan IB. Alhasil, petugas mengamankan narkoba sabu seberat 60 kg yang disimpan bersama satu orang berinisial H.

"Dari Bireuen kita menggiring yang bersangkutan untuk mencari barang bukti yang disimpan. Ternyata yang bersangkutan bersama-sama dengan satu orang lagi namanya H menyimpan barang bukti sebanyak 60 kilo di bawah satu lokasi namanya Kandang Kambing, jadi ditanam di tanah," ujar Roy.

Dikatakannya, narkoba itu dibungkus dengan kemasan kopi. Roy mengatakan, modus ini berbeda dengan sindikat lain yang kerap mengemas narkoba dengan bungkusan teh

 

Halaman:
1 2
      
