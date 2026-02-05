Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Logo NU Diedit Jadi ‘Netanyahu United’, Polda Metro: Dalam Penyelidikan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |00:15 WIB
Heboh Logo NU Diedit Jadi ‘Netanyahu United’, Polda Metro: Dalam Penyelidikan!
Logo NU/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga bernama Mohamad Dzikran Rizky melaporkan akun X yang mengunggah editan logo Nahdlatul Ulama (NU) ke Polda Metro Jaya. Dari unggahan yang dilihat, editan logo NU itu diposting salah satu akun media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan pelaporan tersebut. Adapun terlapor dalam hal ini masih dalam penyelidikan.

"Benar dilaporkan 3 Februari 2026 sekira jam 20.00 WIB malam," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).

Budi menyebut pelapor melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE dan/atau Pasal 243 KUHP.

Dalam postingan itu, tampak logo NU diubah menjadi warna biru seperti bendera Israel. Logo tersebut juga ditambahkan narasi 'Nahdlatul Utzma-Yehudit dan Netanyahu United'.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
netanyahu Israel viral NU PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199543/ketum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-yzVN_large.jpg
Pesan Ketum PBNU ke Prabowo : Jangan Terbawa Arus yang Mungkin Rugikan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199468/pbnu-JHk2_large.jpg
Jelang Muktamar, Duet Kiai Said Aqil Siroj dan Cucu Pendiri NU Gus Salam Dijagokan Pimpin PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198572/gus_yahya-iZ0v_large.jpg
Gus Yahya Tegaskan PBNU Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198418/gus_yahya-niEH_large.jpg
Pleno PBNU: Posisi Gus Yahya Dipulihkan, Jabat Ketum Definitif Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197340/pbnu-QFN0_large.jpg
Jelang Muktamar NU, Nama Kiai Said Aqil Siradj Digadang-gadang Jadi Rais Aam PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196739/pbnu-7a3u_large.jpg
Forum Bahtsul Masail Minta Rais Aam Segera Gelar Muktamar ke-35 NU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement