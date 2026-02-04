Cuaca Hari Ini, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada Rabu (4/2/2026). Intensitas hujan bervariasi dari ringan hingga sedang.

Hujan ringan diprediksi bakal mengguyur wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi hujan dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, BMKG memprakirakan hujan ringan akan mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Kawasan Provinsi Banten, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tangerang. Adapun Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprediksi diguyur hujan sedang.

Sedangkan wilayah Jawa Barat, hujan ringan diprakirakan turun di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

(Arief Setyadi )