Hujan Diprediksi Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada Rabu (21/1/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan diperkirakan turun di seluruh wilayah DKI Jakarta, meliputi Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah penyangga Jakarta. Di Jawa Barat, hujan ringan diperkirakan mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Sementara di wilayah Banten, hujan ringan diprediksi turun di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Adapun Kota Tangerang Selatan berpotensi mengalami hujan disertai petir.

BMKG sebelumnya mengeluarkan peringatan dini terkait potensi peningkatan curah hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang di wilayah Jabodetabek. Kondisi cuaca ekstrem ini diprediksi akan berlangsung hingga Jumat 23 Januari 2026.