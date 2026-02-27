Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini

JAKARTA - BMKG memprakirakan cuaca sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Jumat (27/2/2026) bakal diguyur hujan ringan.

Melansir laman BMKG, Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca petir. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat berawan. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan.

Adapun Kabupaten Bogor berawan, sedangkan Kota Bogor hujan ringan. Kemudian, di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi diprediksi berawan. Kota Depok juga berawan.

Memasuki kawasan Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan petir. Sedangkan Kota Tangerang Selatan hujan ringan.

