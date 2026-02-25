Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada hari ini, Rabu 25 Februari 2026.

Berdasarkan data BMKG, cuaca di wilayah DKI Jakarta didominasi hujan ringan. Hujan ringan diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan berawan.

Di wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan juga berpotensi turun di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Kabupaten Bekasi, sedangkan Kota Bekasi diprediksi berawan.

Adapun di wilayah Tangerang Raya, intensitas hujan diprakirakan lebih tinggi. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

(Arief Setyadi )

