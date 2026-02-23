Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringatan Dini BMKG: Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 23-27 Februari 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |12:22 WIB
Peringatan Dini BMKG: Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 23-27 Februari 2026
Peringatan Dini BMKG: Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 23-27 Februari 2026 (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca berupa hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Peringatan dini ini berlaku pada 23 hingga 27 Februari 2026.

Dilihat dari akun media sosial resminya pada Senin (23/2/2026), BMKG  memperingatkan curah hujan tinggi ini berpotensi menyebabkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir di wilayah pemukiman maupun jalan raya. Hal ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan layanan transportasi akibat angin kencang atau jarak pandang terbatas.

"Masyarakat diharapkan tetap tenang namun waspada. Pastikan saluran air di lingkungan sekitar tidak tersumbat dan hindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat terjadi angin kencang," katanya.

Berikut rincian peringatan cuaca dalam sepekan mendatang: 

Senin, 23 Februari 2026:

Waspada (Hujan Sedang - Lebat)

- Kota Tangerang, 
- Kota Tangerang Selatan, 
- Kabupaten Tangerang, 
- Jakarta Pusat, 
- Jakarta Barat, 
- Jakarta Timur, 
- Jakarta Selatan, 
- Kota Depok

Siaga (Hujan Lebat - Sangat Lebat)

- Jakarta Utara, 
- Kepulauan Seribu

Peringatan Dini Angin Kencang

- Kota Jakarta Utara, 
- Kota Jakarta Pusat, 
- Kota Jakarta Barat, 
- Kota Jakarta Timur, 
- Kota Jakarta Selatan, 
- Kepulauan Seribu

Selasa, 24 Februari 2026:

Waspada (Hujan Sedang - Lebat)

- Jakarta Utara, 
- Jakarta Pusat, 
- Jakarta Barat, 
- Jakarta Timur, 
- Jakarta Selatan, 
- Kepulauan Seribu, 
- Kabupaten Bogor

Peringatan Dini Angin Kencang

- Kota Jakarta Utara, 
- Kota Jakarta Pusat, 
- Kota Jakarta Barat, 
- Kepulauan Seribu

 

