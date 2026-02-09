Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Sejumlah Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |05:29 WIB
Ramalan Cuaca, Sejumlah Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
Ilustrasi hujan guyur Jabodetabek (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Senin (9/2/2026), diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan di sejumlah daerah. 

Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan, terutama pada siang hingga malam hari. Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. 

Sementara itu, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan berpotensi hujan ringan. Adapun Kepulauan Seribu juga diperkirakan diguyur hujan ringan.
Untuk wilayah Bogor, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor diprakirakan hujan ringan. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Depok, yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Sedangkan wilayah Bekasi, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Sementara itu, kawasan Tangerang Raya, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
