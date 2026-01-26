Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Jabodetabek

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |06:02 WIB
Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Jabodetabek
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan masih akan mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Senin (26/1/2026). Meski, ada sejumlah wilayah berawan.

Wilayah DKI Jakarta, menurut BMKG, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan berawan.


Untuk wilayah Bogor, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, sedangkan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan ringan. Beralih ke wilayah Bekasi dan Depok, BMKG memprakirakan kondisi berawan untuk Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Sementara wilayah Tangerang, hujan ringan diprakirakan turun di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Adapun Kota Tangerang Selatan diprediksi mengalami cuaca berawan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Hujan cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196680/operasi_modifikasi_cuaca-f2Rp_large.jpg
Tekan Risiko Banjir, Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek Digelar hingga Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196559/hujan-Fqa2_large.jpg
Hujan Diprediksi Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196324/hujan-iV9o_large.jpg
Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Melanda Seluruh Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195985/hujan-0bFR_large.jpg
BMKG Prakirakan Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194848/hujan-hNam_large.jpeg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194691/hujan-yZHM_large.jpg
Prakiraan Cuaca: Hujan Guyur Seluruh Jabodetabek Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement