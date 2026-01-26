Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Jabodetabek

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan masih akan mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Senin (26/1/2026). Meski, ada sejumlah wilayah berawan.

Wilayah DKI Jakarta, menurut BMKG, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan berawan.



Untuk wilayah Bogor, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, sedangkan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan ringan. Beralih ke wilayah Bekasi dan Depok, BMKG memprakirakan kondisi berawan untuk Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Sementara wilayah Tangerang, hujan ringan diprakirakan turun di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Adapun Kota Tangerang Selatan diprediksi mengalami cuaca berawan.

(Arief Setyadi )