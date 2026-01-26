JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan masih akan mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Senin (26/1/2026). Meski, ada sejumlah wilayah berawan.
Wilayah DKI Jakarta, menurut BMKG, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan berawan.
Sementara wilayah Tangerang, hujan ringan diprakirakan turun di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Adapun Kota Tangerang Selatan diprediksi mengalami cuaca berawan.
(Arief Setyadi )