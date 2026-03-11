Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |05:01 WIB
Cuaca Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, bakal diguyur hujan ringan.

Di wilayah Jakarta, beberapa daerah diprediksi mengalami hujan ringan, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Utara dan Jakarta Barat diperkirakan berawan. Begitu juga dengan Kepulauan Seribu.

Sedangkan di Bogor, untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor diprakirakan hujan ringan.

Wilayah Bekasi menunjukkan perbedaan kondisi, dengan Kabupaten Bekasi berawan, sedangkan Kota Bekasi hujan ringan, dan Kota Depok juga diperkirakan hujan ringan.

Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang hujan ringan, Kota Tangerang hujan ringan, dan Kota Tangerang Selatan juga diperkirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

