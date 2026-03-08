Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |05:03 WIB
Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
Cuaca hujan (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 8 Maret 2026 sebagian besar akan hujan ringan.

Melansir laman BMKG, wilayah yang diperkirakan turun hujan ringan meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. 

Kondisi serupa juga akan melanda Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, Kabupaten Bekasi diprediksi berawan pada hari tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
