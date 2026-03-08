Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 8 Maret 2026 sebagian besar akan hujan ringan.

Melansir laman BMKG, wilayah yang diperkirakan turun hujan ringan meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan.

Kondisi serupa juga akan melanda Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, Kabupaten Bekasi diprediksi berawan pada hari tersebut.

(Arief Setyadi )

