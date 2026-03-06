Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan ringan pada hari ini, Jumat (6/3/2026). 

Di Jakarta, seluruh wilayah dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur diprediksi hujan ringan sepanjang hari. Begitu juga Kepulauan Seribu berpotensi turun hujan ringan.

Untuk wilayah penyangga, sebagian besar wilayah Bogor dan Bekasi akan mengalami kondisi serupa. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi diperkirakan diguyur hujan ringan. Sedangkan Depok akan mengalami cuaca berawan.

Cuaca di Tangerang bervariasi. Kabupaten Tangerang diprediksi berawan, sementara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

Topik Artikel :
cuaca jabodetabek Hujan cuaca
Telusuri berita news lainnya
