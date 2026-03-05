Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |05:10 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir
Cuaca Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (5/3/2026), secara umum didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sejak dini hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca masih berawan. Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Meski begitu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius. Sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–30 derajat Celsius. Kelembapan udara diperkirakan berada di angka 60–84 persen.

Topik Artikel :
cuaca jabodetabek Cuaca BMKG
