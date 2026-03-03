Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Prediksi Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 3-7 Maret 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |10:06 WIB
BMKG Prediksi Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 3-7 Maret 2026
BMKG Prediksi Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 3-7 Maret 2026 (Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 3–7 Maret 2026. 

"Sejumlah daerah diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang," tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Dari laporan, BMKG menetapkan status Waspada dan Siaga di berbagai wilayah secara bergantian selama periode tersebut. Sementara itu, kategori Awas (hujan sangat lebat hingga ekstrem) tercatat nihil sepanjang 3–7 Maret 2026.

"Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem," tulis BMKG.

Berikut peringatan dini potensi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek pada 3 hingga 7 Maret 2026:

3 Maret 2026

WASPADA (Hujan Sedang – Lebat)

Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kep. Seribu, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok

SIAGA (Hujan Lebat – Sangat Lebat)

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kab. Bogor

AWAS (Hujan Sangat Lebat – Ekstrem)

Nihil

Peringatan Dini Angin Kencang

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kep. Seribu

4 Maret 2026

WASPADA (Hujan Sedang – Lebat)

Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kep. Seribu, Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok

SIAGA (Hujan Lebat – Sangat Lebat)

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan

AWAS (Hujan Sangat Lebat – Ekstrem)

Nihil

Peringatan Dini Angin Kencang

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kep. Seribu

5 Maret 2026

WASPADA (Hujan Sedang – Lebat)

Jakarta Pusat, Kep. Seribu, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok

SIAGA (Hujan Lebat – Sangat Lebat)

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan

AWAS (Hujan Sangat Lebat – Ekstrem)

Nihil

Peringatan Dini Angin Kencang

Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kep. Seribu

 

