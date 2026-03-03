JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 3–7 Maret 2026.
"Sejumlah daerah diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang," tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Dari laporan, BMKG menetapkan status Waspada dan Siaga di berbagai wilayah secara bergantian selama periode tersebut. Sementara itu, kategori Awas (hujan sangat lebat hingga ekstrem) tercatat nihil sepanjang 3–7 Maret 2026.
"Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem," tulis BMKG.
Berikut peringatan dini potensi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek pada 3 hingga 7 Maret 2026:
WASPADA (Hujan Sedang – Lebat)
Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kep. Seribu, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok
SIAGA (Hujan Lebat – Sangat Lebat)
Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kab. Bogor
AWAS (Hujan Sangat Lebat – Ekstrem)
Nihil
Peringatan Dini Angin Kencang
Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kep. Seribu
