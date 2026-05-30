BPIP: Tidak Ada Tindakan Diskriminasi Seleksi Paskibraka di Sulsel!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |01:00 WIB
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menanggapi adanya isu diskriminasi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional 2026 di Sulawesi Selatan. BPIP memastikan, tidak ada tindakan diskriminasi dalam seleksi tersebut.

“Tadi berdasarkan pertanyaan tadi bahwa ada diskriminasi, kami pastikan bahwa setiap proses itu juga dimonitor oleh BPIP. Jadi tidak ada tindakan diskriminasi tersebut," kata Wakil Kepala BPIP Rima Agristina kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Pemprov Sulawesi Selatan kata dia, juga telah memberikan pernyataan terkait dugaan diskriminasi tersebut. Selain itu, BPIP telah mengirimkan tim untuk memantau proses seleksi sesuai aturan.

"Kita semua mendukung agar justru dengan peringatan Hari Lahir Pancasila terjadi harmonisasi, persatuan semuanya,”ujarnya.

“Dan kami di BPIP juga ketika mendapatkan laporan-laporan, kami langsung menerjunkan tim untuk melihat apakah isu tersebut berkembang sesuai apa yang disampaikan ya, dan kami mengecek memastikan bahwa penanganannya itu sesuai dengan peraturan yang ada," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

