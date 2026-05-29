BPIP Undang Semua Mantan Presiden dan Wakil Presiden di Upacara Hari Lahir Pancasila

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada 1 Juni 2026 mendatang. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga akan mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden RI.

"Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya. Semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya," kata Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Meski demikian, Tonny belum menjelaskan secara rinci mantan presiden dan wakil presiden yang sudah mengonfirmasi kehadiran dalam upacara tersebut.

"Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir akan kami sampaikan kepada media," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang menjadi momentum kebangkitan bersama.