Modus Bersihkan Nasib Buruk, Paranormal Gadungan Malah Gondol Motor Korban

JAKARTA - Polda Metro Jaya menciduk dua paranormal gadungan berinisial RAT (60) dan AJ (46) di kawasan Jakarta Timur. Keduanya diduga menipu dan menggasak motor serta dompet milik seorang warga bernama Ilham (19).

Wadirreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, mengatakan para pelaku meyakinkan korban agar percaya dan mengikuti instruksi mereka.

“Pelaku meyakinkan korban agar percaya dan mengikuti instruksi tersangka,” ujar Danang kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurut Danang, peristiwa bermula saat korban tengah duduk sendirian di atas motornya di kawasan Jakarta Timur. Tiba-tiba, pelaku RAT datang menghampiri dengan berpura-pura mencari alamat seseorang yang ingin diobati.

Di tengah percakapan, pelaku menyerahkan sebuah barang melalui jabat tangan kepada korban. Tak lama kemudian, muncul AJ yang berpura-pura menjadi pasien yang telah sembuh berkat pengobatan RAT.

Korban kemudian diyakinkan bahwa RAT merupakan seorang paranormal. Saat itu, korban ditakut-takuti sedang mengalami nasib buruk. Pelaku lalu memperlihatkan trik seolah-olah paku keluar dari tubuh korban sebagai cara membersihkan kesialan.

Paku tersebut kemudian dibungkus menggunakan uang milik korban. Selanjutnya, korban diminta membuang bungkusan itu ke lokasi sekitar 50 meter dari tempat mereka berhenti.