Kronologi Selebgram Woodyrman Aniaya WN Brunei hingga Tewas di Blok M

JAKARTA - Polisi mengungkap dugaan sementara penyebab selebgram Mohamad Irman Ali atau Woodyrman, menganiaya pria asal Brunei Darussalam hingga tewas di Blok M, Jakarta Selatan. Polisi menyebut, Woodyrman tersulut emosi setelah korban membela temannya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan diduga karena tersangka tersulut emosi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Budi menerangkan, peristiwa tersebut berawal dari adanya kesalahpahaman antara Woodyrman dengan salah satu saksi. Saat itu, korban hendak membela saksi sehingga terjadi adu mulut antara korban Woodyrman.

"Peristiwa ini berawal dari kesalahpahaman antara tersangka dengan salah satu saksi. Korban kemudian bermaksud membela saksi tersebut, sehingga terjadi adu mulut antara korban dan tersangka,” ujar dia.

Budi menyebutkan, korban sempat mengirimkan pesan suara yang bernada tantangan berkelahi dengan Woodyrman.

"Sebelum kejadian, korban juga sempat mengirimkan pesan suara atau voice note yang bernada tantangan berkelahi. Saat korban dan tersangka bertemu di lokasi kejadian, situasi menjadi semakin konfrontatif,” ungkapnya.