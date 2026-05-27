Selebgram Woodyrman Mabuk saat Aniaya WN Brunei hingga Tewas di Blok M

JAKARTA - Selebgram Woodyrman alias Mohamad Irman Ali (33) dalam kondisi mabuk saat menganiaya WN Brunei Darussalam MHF (30) hingga tewas di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Katimsus Resmob Polda Metro Jaya Ipda Breggy Yesaya Imanuel menjelaskan, hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari tersangka.

“Terduga pelaku menyatakan dirinya dalam pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras,” kata Breggy di Polda Metro Jaya, Rabu (27/5/2026).

Breggy menyebut, status hukum MIA telah ditingkatkan setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara. “Untuk terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Breggy.

Dalam perkara ini, kata dia, pelaku dikenakan Pasal 468 ayat (2) dan/atau Pasal 466 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian.

“Dan untuk, persangkaan pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah 468 ayat 2 dan atau 466 ayat 3 KUHP, yang menyatakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan atau penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari keributan yang terjadi di kawasan Blok M Hub, Melawai, Kebayoran Baru, pada Rabu dini hari, 6 Mei 2026.