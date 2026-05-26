Viral Selebgram Pukuli WNA di Blok M hingga Tewas, Polisi Turun Tangan!

Viral Selebgram Pukuli WNA di Blok M hingga Tewas, Polisi Turun Tangan!

JAKARTA -Viral di media sosial seorang selebgram diduga melakukan penganiayaan berat terhadap WNA Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi saat ini sedang mendalami kasus tersebut.

Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma membenarkan adanya peristiwa tersebut. Polisi, kata dia, sudah menerima laporan terkait kasus itu.

"Sudah monitor mas, sudah ada laporan polisinya," kata Nugrahadi saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Dalam video yang diunggah akun @infojaksel.id pada Selasa (26/5/2026), disebutkan seorang WNA inisial MHF mengalami luka serius hingga tewas akibat peristiwa tersebut.

Korban memakai kaos, celana pendek dan topi hitam tampak tergeletak sebelum dihajar seorang pria gondrong berpakaian serba hitam.