Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Kakek Mujiran Hirup Udara Bebas Usai Viral Ambil Sisa Getah Berujung Dipenjara

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |12:17 WIB
Momen Kakek Mujiran Hirup Udara Bebas Usai Viral Ambil Sisa Getah Berujung Dipenjara
Momen Kakek Mujiran Hirup Udara Bebas. Foto: IMG/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Suasana haru menyelimuti rumah sederhana tempat Kakek Mujiran berkumpul kembali bersama keluarganya. Mujiran yang sebelumnya viral karena ditahan dalam kasus dugaan pencurian getah karet di Kebun Bergen PTPN I (Persero) Regional 7, kini dapat menghirup udara bebas setelah mendapat restorative justice (RJ).

Dengan wajah berkaca-kaca, Kakek Mujiran mengaku bersyukur dapat kembali ke tengah keluarganya. Dia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan membantu selama perkara yang menjeratnya bergulir.

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunima Danas menegaskan,  Mujiran telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang sempat menjeratnya. Keputusan proaktif ini diambil manajemen setelah mempertimbangkan aspek humanis dan ruang empati yang mendalam dari realitas di lapangan.

"Alhamdulillah, per hari ini Pak Mujiran telah dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum," kata Teddy, dikutip, Selasa (26/5/2026).

Teddy menjelaskan, langkah pembebasan ini merupakan komitmen penuh PTPN I dalam menerjemahkan arah kebijakan strategis pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara.

“Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya telah menginstruksikan agar BUMN hadir sebagai solusi untuk mengayomi dan membantu permasalahan ekonomi sosial yang dialami oleh masyarakat,” ujarnya.

Sejak awal konflik ini mencuat, dia telah menginstruksikan manajemen PTPN I Regional Lampung untuk memprioritaskan penyelesaian secara humanis.

“Pendekatan hukum melalui restorative justice tersebut, diharapkan menjadi jalan terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220702/viral-YN0r_large.jpg
Viral Jogging Track Alun-alun Bekasi Jadi Tempat Belajar Nyetir, Satpol PP Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219825/viral-5agy_large.jpg
Viral Video Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218625/dprd_jember-kV5s_large.jpg
Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218619/viral-Kirq_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218550/viral-n86y_large.jpg
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218325/mpr_ri-gytT_large.jpg
Gaduh Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, MPR RI Evaluasi Penggunaan Speaker 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement