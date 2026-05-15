Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini

JAKARTA-Viral di media sosial video seorang penumpang wanita KRL terjatuh dari peron Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Pihak KAI Commuter pun memastikan penumpang tersebut dalam kondisi selamat.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, petugas melakukan penanganan cepat terhadap seorang pengguna Commuter Line yang terjatuh ke jalur kereta di Stasiun Manggarai.

Menurutnya, pengguna tersebut sebelumnya turun dari Commuter Line No. 5132B relasi Angke–Cikarang di jalur 4. Saat berjalan menuju lift, penumpang tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke jalur 3.

"Petugas di lapangan dengan sigap langsung mengevakuasi pengguna dan membawa ke pos kesehatan untuk diberikan penanganan awal bersama petugas di stasiun," ujar Leza melalui keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Dia menerangkan, petugas pengamanan Stasiun Manggarai yang sedang berjaga di area peron langsung melakukan evakuasi terhadap pengguna tersebut ke area aman.

Selanjutnya, pengguna dengan jenis kelamin perempuan ini di Pos Kesehatan Stasiun Manggarai untuk diberikan pertolongan pertama.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, penumpang mengeluhkan nyeri pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan kemudian dirujuk ke RS PGI Cikini untuk penanganan medis lebih lanjut," tuturnya.