HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |15:28 WIB
JAKARTA-Viral di media sosial video seorang penumpang wanita KRL terjatuh dari peron Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Pihak KAI Commuter pun memastikan penumpang tersebut dalam kondisi selamat.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, petugas melakukan penanganan cepat terhadap seorang pengguna Commuter Line yang terjatuh ke jalur kereta di Stasiun Manggarai.

Menurutnya, pengguna tersebut sebelumnya turun dari Commuter Line No. 5132B relasi Angke–Cikarang di jalur 4. Saat berjalan menuju lift, penumpang tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke jalur 3.

"Petugas di lapangan dengan sigap langsung mengevakuasi pengguna dan membawa ke pos kesehatan untuk diberikan penanganan awal bersama petugas di stasiun," ujar Leza melalui keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Dia menerangkan, petugas pengamanan Stasiun Manggarai yang sedang berjaga di area peron langsung melakukan evakuasi terhadap pengguna tersebut ke area aman.

Selanjutnya, pengguna dengan jenis kelamin perempuan ini di Pos Kesehatan Stasiun Manggarai untuk diberikan pertolongan pertama.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, penumpang mengeluhkan nyeri pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dan kemudian dirujuk ke RS PGI Cikini untuk penanganan medis lebih lanjut," tuturnya.

 

Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
Gaduh Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, MPR RI Evaluasi Penggunaan Speaker 
Sosok Dua Juri Lomba Cerdas Cermat MPR, Harta Kekayaannya Bikin Geleng Kepala
MPR Minta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dipertandingkan Ulang
Pemotor Halangi hingga Rusak Ambulans di Depok Jadi Tersangka, Langsung Ditahan!
Geger Wanita Calon Saksi Persidangan Dikejar hingga Dianiaya di SPBU Palmerah
