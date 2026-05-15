Viral! Emak-Emak Ricuh di Konser Afgan, Nyaris Lempar Speaker dari Lantai Atas hingga Pengunjung Histeris

JAKARTA - Seorang emak-emak membuat kericuhan saat penyanyi Afgan menggelar mini konser di sebuah mall di kawasan Jakarta. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar di media sosial emak-emak tersebut mengenakan pakaian berwarna biru dengan membawa speaker mini dan microphone sendiri. Dia ingin mencoba perhatian Afgan yang sedang nanyi di lantai bawah.

Sejumlah petugas keamanan langsung mencoba menghentikan aksi emak-emak yang meresahkan pengunjung mall tersebut. Aksi emak-emak itu langsung menjadi sorotan pengunjung mall.

“Aksi arogan ibu pembawa sound horeg di Konser Afgan,” tulis akun TikTok @ramamdr24, dikutip Okezone, Jumat (15/5/2026).

Emak-emak tersebut mencoba menerobos kerumunan penonton di konser mini Afgan. Namun, aksinya dihalangi sejumlah sehingga tidak berhasil.