Cekcok Berujung Maut, Pria di Kampung Ambon Jakbar Tewas Ditusuk

JAKARTA - Seorang pria tewas usai ditusuk di kawasan Kompleks Permata atau yang dikenal sebagai Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/5/2026).

"Korbannya pria. Satu orang meninggal dunia," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Parman Gultom kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Ia belum menjelaskan secara rinci kronologi peristiwa berdarah tersebut. Namun, berdasarkan hasil sementara di lapangan, insiden itu diduga bermula dari cekcok dengan pria lain.

"Awalnya cekcok mulut. Sama-sama masih muda, sekitar 40-an. Ini kami masih melakukan pendalaman dan penyelidikan. Belum bisa kami simpulkan," ujarnya.