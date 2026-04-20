Terungkap Motif Penusukan Nus Kei, Pelaku Ingin Balas Dendam

, Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |11:36 WIB

Nus Kei, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara semasa hidup (Foto: Ist)

JAKARTA - Motif dari kasus penusukan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, terungkap. Pelaku disebut ingin melakukan balas dendam.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rosita Umasugi mengungkapkan motif itu diketahui usai dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

“Untuk motif berdasarkan hasil pemeriksaan adalah balas dendam,” kata Rosita, Senin (20/4/2026).

Sayangnya, Rosita tidak memaparkan pangkal permasalahan yang membuat para pelaku dendam dan nekat melakukan perbuatannya tersebut.

Ia hanya menyebut pelaku penikaman tersebut mengenal Nus Kei. “Iya (pelaku kenal dengan Nus Kei),” ujarnya.