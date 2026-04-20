HOME NEWS NASIONAL

Terungkap Motif Penusukan Nus Kei, Pelaku Ingin Balas Dendam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |11:36 WIB
Terungkap Motif Penusukan Nus Kei, Pelaku Ingin Balas Dendam
Nus Kei, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara semasa hidup (Foto: Ist)
JAKARTA - Motif dari kasus penusukan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, terungkap. Pelaku disebut ingin melakukan balas dendam.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rosita Umasugi mengungkapkan motif itu diketahui usai dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

“Untuk motif berdasarkan hasil pemeriksaan adalah balas dendam,” kata Rosita, Senin (20/4/2026).

Sayangnya, Rosita tidak memaparkan pangkal permasalahan yang membuat para pelaku dendam dan nekat melakukan perbuatannya tersebut.

Ia hanya menyebut pelaku penikaman tersebut mengenal Nus Kei. “Iya (pelaku kenal dengan Nus Kei),” ujarnya.

