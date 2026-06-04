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Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Rumah Digeledah dan Mobil Mewah Disegel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |07:02 WIB
Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Rumah Digeledah dan Mobil Mewah Disegel
Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Rumah Digeledah dan Mobil Mewah Disegel (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan pada Rabu malam.

Berdasarkan pantauan langsung Okezone di lokasi, Rabu (3/6/2026), malam, tim KPK rampung melakukan penggeledahan sekira pukul 00.03 WIB. Hal itu diawali dengan tiga mobil KPK diperbolehkan masuk ke dalam pekarangan rumah Silmy. 

Saat pintu garasi terbuka, terlihat mobil mewah diduga milik Silmy Karim berwarna silver disegel oleh penyidik KPK. 

Setelah itu, penyidik KPK langsung masuk ke dalam tiga mobil Innova hitam dan langsung meninggalkan rumah Silmy Karim. Mereka tak memberikan keterangan apapun kepada awak media yang menunggunya. 

Setidaknya ada dua mobil yang terlihat dipasangi segel KPK. Mobil mewah dua pintu berwarna silver dan satu lagi warna hitam. 

Sementara itu, di dalam garasi rumah Silmy juga terlihat beberapa sepeda yang tergantung di tembok. 

KPK Segel Mobil Mewah di Rumah Silmy Karim
KPK Segel Mobil Mewah di Rumah Silmy Karim
 

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