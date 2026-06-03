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Diburu KPK, Wamen Silmy Karim Terdeteksi Berada di Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |21:18 WIB
Diburu KPK, Wamen Silmy Karim Terdeteksi Berada di Jakarta
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim/dok Kemenimipas
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim yang tengah dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan masih berada di Jakarta.

"Informasi terakhir yang tim dapatkan berkaitan dengan keberadaan saudara SK yang bersangkutan diduga berada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Budi menyatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan pencarian. Di sisi lain, ia mengimbau kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri ke KPK.

"Dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada yang bersangkutan agar  kooperatif barangkali bisa menyerahkan diri kepada KPK sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK tengah mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Sylmi Karim. Hal ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

"Tim masih terus melakukan pencarian,"  kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi terkait penangkapan Silmy dalam rangkaian OTT tersebut, Rabu (3/6/2026).

 

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