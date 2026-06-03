OTT Imigrasi Jakbar, KPK Cari Wamen Imipas Silmy Karim

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

"Tim masih terus melakukan pencarian," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi terkait keberadaan Silmy dalam rangkaian OTT tersebut, Rabu (3/6/2026).

"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," sambungnya.

Budi menegaskan, pencarian tersebut masih menjadi bagian dari rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Jakarta Barat.

"Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar," ujarnya.

Diketahui, Silmy Karim sempat merespons pesan awak media terkait OTT tersebut. Namun, ia tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Menteri Imipas, Agus Andrianto.

"Baiknya Pak Menteri yang jawab ya," ujar Silmy melalui aplikasi pesan.