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OTT di Imigrasi Jakbar, KPK Tangkap Belasan Orang dan Sita Kendaraan hingga Emas

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:53 WIB
OTT di Imigrasi Jakbar, KPK Tangkap Belasan Orang dan Sita Kendaraan hingga Emas
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat sejak Selasa (2/6/2026) malam. Dalam operasi senyap ini, tim Lembaga Antirasuah menangkap belasan orang. 

"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6/2026). 

Budi tidak menyebutkan secara detail perihal jumlah pihak yang diamankan dalam giat tersebut. 

Budi melanjutkan, dalam giat itu turut disita sejumlah barang bukti yang terdiri dari kendaraan, mata uang asing, hingga logam mulia. 

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujarnya. 

 

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Topik Artikel :
Imigrasi Jakbar KPK OTT KPK
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