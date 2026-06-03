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KPK : OTT Pejabat Imigrasi Jakbar Terkait Pengurusan WNA

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |10:58 WIB
KPK : OTT Pejabat Imigrasi Jakbar Terkait Pengurusan WNA
Ketua KPK Setyo Budiyanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), hari ini. Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan pejabat Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengamini adanya penangkapan terhadap pejabat imigrasi Jakarta Barat. Kata Setyo, pejabat imigrasi Jakarta Barat ditangkap didiga berkaitan dengan pengurusan Warga Negara Asing (WNA).

"Benar, ada penyelidikan tertutup di kantor Imigrasi Jakbar, terkait pengurusan WNA," kata Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (3/6/2026).

Setyo masih enggan membeberkan detil siapa saja pejabat imigrasi Jakarta Barat yang diamankan dalam OTT tersebut. Dari informasi yang diterima, pimpinan Kanim Imigrasi Jakbar terjaring dalam operasi senyap KPK.

Saat ini, tim sudah mengamankan beberapa pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

(Awaludin)

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