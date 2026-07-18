Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dorong Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye untuk Tekan Risiko Korupsi Politik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |14:45 WIB
KPK Dorong Transparansi dan Pembatasan Dana Kampanye untuk Tekan Risiko Korupsi Politik
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik melalui pembatasan biaya kampanye, penguatan transparansi sumber dana politik, hingga pembatasan transaksi tunai. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan praktik politik uang sekaligus mengurangi ketergantungan peserta pemilu terhadap sumber pendanaan yang berisiko.

"Untuk menekan praktik politik uang, KPK mendukung pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) serta peningkatan pengawasan terhadap aliran dana politik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (18/7/2026).

Budi menjelaskan, tingginya biaya kampanye menciptakan tekanan ekonomi dan politik bagi peserta pemilu. Ketika kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk memperoleh dukungan politik dan menjalankan kampanye, muncul kecenderungan mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berpotensi berasal dari praktik koruptif.

"Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif, baik sebelum maupun setelah menjabat," ujarnya.

Menurut Budi, tingginya investasi politik selama masa kampanye juga berpotensi mendorong kepala daerah atau pejabat terpilih untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan setelah menduduki jabatan publik. Kondisi tersebut, kata dia, sejalan dengan sejumlah perkara korupsi yang telah ditangani KPK.

"Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proyek, jual beli jabatan, maupun praktik koruptif lainnya yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Biaya Politik Politik KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230791//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-d5c8_large.jpg
Kasus Suap Bea Cukai, KPK Terima Vonis 2 Tahun untuk Bos Blueray Cargo John Field 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230707//laporan_gratifikasi_menhut_raja_juli-5x90_large.jpg
KPK Jelaskan 'Case Closed' Soal Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli: Artinya Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230700//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-PN0Y_large.jpg
Kasus Pemerasan Bupati Tulungagung nonaktif, KPK Periksa 4 Pimpinan DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230695//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-H6lF_large.jpg
KPK Ungkap Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli Tak Cantumkan Nominal Uang dalam Amplop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230682//suhardiman_amby-Aqzy_large.jpg
Kasus Amplop Menhut Raja Juli, Ini Kata Bupati Kuansing Suhardiman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230649//kpk-gy4t_large.jpg
KPK Dalami Praktik Culas Opini WTP Muara Enim dari Pejabat hingga Pegawai BPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement