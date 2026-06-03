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KPK Benarkan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |10:43 WIB
KPK Benarkan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto (foto: Okezone)
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JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Barat. Operasi tersebut disebut berkaitan dengan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

“Benar di wilayah Jakarta Barat, Imigrasi,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, Fitroh belum merinci pihak-pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut.

 

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