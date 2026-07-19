Peristiwa 19 Juli: Dirut PT Asaba Dihabisi Pembunuh Bayaran hingga Roma Dibom Sekutu

JAKARTA - Berbagai peristiwa terjadi pada 19 Juli setiap tahunnya hingga menjadi catatan penting dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Mulai dari kasus pembunuhan yang menggemparkan hingga peristiwa peperangan yang mengubah perjalanan sejarah.

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 19 Juli dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya wikipedia:

- Perang Prancis-Prusia

Pada 19 Juli 1870 menjadi awal pecahnya perang antara Prancis dan Prusia. Saat itu, Kerajaan Prusia menjadi kekuatan utama dalam Konfederasi Jerman Utara serta bersekutu dengan wilayah Jerman Selatan. Konflik tersebut berlangsung hingga 10 Mei 1871 dan berakhir dengan kemenangan pihak Jerman.

Dalam perang tersebut, Prancis mengerahkan sekitar 909.951 pasukan dengan korban jiwa mencapai 138.871 orang. Sementara Kekaisaran Jerman menurunkan sekitar 1,2 juta pasukan dengan jumlah korban tewas sebanyak 28.208 orang.

- Dirut PT Asaba Dieksekusi Pembunuh Bayaran