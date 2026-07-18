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Pesan Terakhir Pria yang Tewas di Hotel Setiabudi: Minta Maaf ke Istri dan Anak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |18:05 WIB
Pesan Terakhir Pria yang Tewas di Hotel Setiabudi: Minta Maaf ke Istri dan Anak
Kasus bunuh diri (foto: freepik)
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JAKARTA - Polisi mengungkap temuan terbaru dalam penyelidikan kasus tewasnya pria berinisial WH (47) yang ditemukan tewas di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026). 

Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat mengirimkan pesan WhatsApp kepada istri dan anaknya yang berisi permintaan maaf.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi mengatakan, pesan tersebut membuat istri korban merasa curiga hingga akhirnya meminta sopir untuk mengecek keberadaan suaminya.

"Korban sempat mengirim WhatsApp kepada istri dan anaknya yang berisi permintaan maaf. Karena curiga, istrinya kemudian menghubungi sopir untuk mengecek," ujar AKP Joko Adi kepada wartawan.

Pesan tersebut menjadi salah satu petunjuk yang didalami penyidik, untuk menyusun rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan meninggal di balkon kamar nomor 1104.

 

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