Remaja 18 Tahun Tewas Ditembak Rekannya di Dalam Kamar

JAKARTA - Polres Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang remaja berinisial SH (18) di Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Seorang terduga pelaku berinisial MCA (18) telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Korban tewas setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tragis tersebut terjadi di sebuah rumah yang berada di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji.

Saat kejadian, korban diketahui berada di dalam kamar bersama MCA. Tak lama kemudian terdengar suara letusan yang membuat SH mengalami luka serius. Korban sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, pengungkapan cepat kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Begitu laporan diterima, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyelidikan secara intensif. Dalam waktu kurang dari 12 jam, terduga pelaku berhasil diamankan. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada agar penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Eko, Selasa (2/6/2026).